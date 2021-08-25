Производство молока в России в январе - июле выросло на 0,3%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Производство молока в России в январе - июле 2021 года выросло на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило 3,2 млн тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

В июле производство молока составило 451,7 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем годом ранее, и на 0,7% больше, чем в июне.

По итогам июля было произведено 23,3 тыс. тонн сливочного масла, что на 0,9% меньше чем в июле 2020 года, и на 12,1% меньше, чем в июне. В январе - июле 2021 года производство сливочного масла составило 159,9 тыс. тонн (-4,8% в годовом выражении).

Производство сметаны в июле 2021 года составило 49,1 тыс. тонн, что на 5,6% больше, чем годом ранее, и на 5,7% больше, чем в июне; творога - 39 тыс. тонн (рост на 0,5% в годовом выражении и снижение на 1% к июню); сыров - 52,1 тыс. тонн (рост на 3,2% в годовом выражении и на 1,1% к июню).

Производство мяса

Производство мяса в России в январе - июле 2021 года выросло на 0,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 1,8 млн тонн.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено в июле 2021 года 259,4 тыс. тонн, что на 2% ниже, чем в июле 2020 года, но выше, чем в июне 2021 года на 1,5%. За семь месяцев 2021 года производство составило 1,8 млн тонн, что на 0,2% меньше, чем за январь - июль прошлого года", - отмечается в сообщении.

По данным Росстата, свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 233,2 тыс. тонн, что на 3,5% меньше, чем в июле 2020 года, и на 0,6% больше, чем месяцем ранее. Говядины и телятины, в том числе и для детского питания, - 25,8 тыс. тонн, что на 15,6% больше, чем в июле 2020 года, и на 9,4% больше, чем в июне 2021 года. Охлажденного мяса птицы произведено 266,2 тыс. тонн, что на 3,5% меньше, чем в июле 2020 года, и на 3,8% меньше, чем в июне 2021 года. Вареных колбасных изделий выпущено 150,3 тыс. тонн, что на 0,6% больше, чем в июле 2020 года, и на 1,3% больше, чем в июне 2021 года.

Как сообщили в ведомстве, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных выпущено 363,4 тыс. тонн, что на 0,1% меньше июля 2020 года и на 1,4% меньше июня 2021 года. Всего за семь месяцев 2021 года их изготовлено 2,5 млн тонн, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Мороженой рыбы в июле произведено 402,1 тыс. тонн, что на 39,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но в 2,3 раза больше, чем в июне 2021 года. За семь месяцев 2021 года ее изготовлено 1,7 млн тонн, что на 5,3% меньше, чем в январе - июле 2020 года.

По данным Росстата, филе рыбного мороженого было выпущено 19,5 тыс. тонн, что больше показателей июня прошлого года и июня 2021 года на 42,2% и 18,7% соответственно. Свежего или охлажденного рыбного филе - 422,0 тонн, что на 64,3% больше, чем в июле 2020 года, и на 54,5% больше, чем в июне 2021 года. Рыбных консервов произведено 40,3 млн условных банок, что меньше показателей июля 2020 года и июня 2021 года на 25,9% и на 7,7% соответственно. Рыбных пресервов выпущено 25,9 млн условных банок, что на 43,0% больше, чем в июле 2020 года, и на 28,8% больше, чем в июне 2021 года.