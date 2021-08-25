Валовой региональный продукт Ростовской области вырос на 8,7% по итогам шести месяцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Валовой региональный продукт Ростовской области вырос на 8,7% по итогам первого полугодия 2021 года и достиг 826,7 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"В первом полугодии этого года валовой региональный продукт вырос на 8,7%, показатели промышленного производства по сравнению с прошлым годом выросли на 14%, ввод жилья - на 11%, промышленное производство показало рост 14%. Высокие результаты - это итог успешной работы высокотехнологичных отраслей промышленной специализации региона: металлургии, химической отрасли и машиностроения: сельскохозяйственного, транспортного, энергетического", - приводит пресс-служба слова министра экономического развития области Максима Папушенко.

Он также уточнил, что в первом полугодии объем инвестиций показал рост почти на 22%, в том числе частных - более чем на 20%. По итогам первого полугодия практически все социально-экономические показатели Ростовской области имеют положительную динамику, что свидетельствует о восстановлении экономики после пандемии.

"Мы отмечаем хорошие результаты развития экономики в первом полугодии. Принципиальная задача - выполнение планов и программ нынешнего года. Во всей этой работе особенно важное значение имеют вопросы реализации нацпроектов. Детальная оценка ситуации должна быть продолжена - чтобы увидеть проблемные вопросы и темы, требующие повышенного внимания", - пояснил итоги первого полугодия губернатор Ростовской области Василий Голубев, слова которого приводит пресс-служба.