Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,06% и 0,44%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций вернулся в красную зону. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,06%, до 3 886,64 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,44%, до 1 653,56 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:11 мск вырос на 0,25%, до 73,98 руб., евро - на 0,31%, до 87,02 руб.

С одной стороны, позитив пришел из Азии - китайские индексы продолжили рост. "Причин для этого стало решение Вашингтона об одобрении Huawei заявки на лицензии, разрешающие продажи микросхем для автопроизводителей", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

С другой стороны, цены на нефть затормозили рост в свете усиления доллара на мировом рынке и постепенного повышения неопределенности и нервозности в настроениях в преддверии стартующего завтра симпозиума ФРС в Джексон-Хоул, добавил эксперт. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил 0,97% и торгуется в районе $71,8 за баррель.

Рынок акций

Акции "Акрона" сегодня привлекли много внимания с бурным ростом более чем на 7%. "Совет директоров компании созвал внеочередное собрание акционеров, где будет рассмотрен вопрос о распределении в качестве дивидендов прибыли по результатам прошлых лет. Ожидания дивидендов поддерживают акции "Акрона", как и сильная отчетность, опубликованная на этой неделе", - пояснил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Иван Малина.

Бумаги "ПИКа" (+3,17%) сегодня также оказались в числе биржевых фаворитов с обновлением максимума на уровне 1 260 руб. "Девелопер чувствует себя очень хорошо - за последний год цены на новостройки, согласно российским новостям, выросли на четверть. Спрос сохраняется, люди ищут действенные варианты, чтобы уберечь средства от инфляционной потери. На этом фоне бумагам точно есть, куда расти", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Под давлением в середине недели оказались акции нефтедобывающих компаний и банков, в том числе "Роснефти" и "Сбербанка".

Прогноз

По мнению Александра Бахтина, в четверг преимущественно нейтральная картина торгов может сохраниться. Симпозиум ФРС в Джексон-Хоул, борьба Brent за уровень $70, вирусные сводки, геополитика и экономическая статистика останутся в фокусе внимания инвесторов.

Согласно оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг может торговаться в пределах 3 845-3 915 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 73,5-74,5 руб.

В "Фридом Финанс" ожидают повышения российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия торгов среды для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 840-3 920 пунктов, а также 73,50-74,10 руб. и 86,40-87,05 руб. соответственно.