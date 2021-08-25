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Годовая инфляция в России с 17 по 23 августа ускорилась до 6,68%

С начала месяца цены выросли на 0,07%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России за неделю с 17 по 23 августа ускорилась до 6,68%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"На потребительском рынке, по еженедельным данным Росстата, за неделю с 17 по 23 августа инфляция составила 0,1% (дефляция на 0,01% неделей ранее), с начала месяца цены выросли на 0,07% (в 2020 году с 18 по 24 августа снижение на 0,04%). В годовом выражении инфляция составила 6,68%по состоянию на 23 августа", - отмечается в обзоре.

Ранее глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на текущий год может быть повышен до более 5% с нынешнего прогноза в 4,3%.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 17 по 23 августа 2021 года составила 0,07%. Неделей ранее в России наблюдалась дефляция в 0,01%.

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