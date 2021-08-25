"Роснано" предлагает стандартизировать базы данных для моделирования новых материалов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Базы данных для моделирования новых материалов необходимо привести к единому стандарту для их активного использования отечественными разработчиками. Об этой инициативе рассказал в среду управляющий директор УК "Роснано" Макар Герман в ходе пленарного заседания "Сервисы научных данных для ускорения научно-технологического прогресса. Цифровые двойники в науке" на форуме "Технопром-2021".

"В настоящий момент в процессе математического моделирования новых материалов существуют две ключевые проблемы: баз данных нет или их очень мало, и их невозможно использовать. Для решения этих проблем мы предлагаем пять шагов: во-первых, необходимо дать единые стандарты для описания баз данных, также важно оцифровать все имеющиеся сейчас данные, которые зачастую хранятся в бумажных фондах. Необходимо решить проблему нормативного характера: разобраться с интеллектуальными правами, которые могут принадлежать вузам или исследовательским организациям", - приводит слова Германа пресс-служба группы "Роснано"..

Еще два пункта для решения проблем моделирования новых материалов - использование алгоритмов искусственного интеллекта для поисковых систем и сравнения данных, и, в конечном итоге, коммерциализация баз данных, "чтобы имеющиеся у нас данные использовались в инженерном программном обеспечении - как отечественном, так и зарубежном", отметил он. Управляющий директор УК "Роснано" добавил, что, несмотря на существующие проблемы, качество российских данных очень высоко. Сейчас они используются в основном специалистами из Китая, Европы и США.

"Группа "Роснано" выступает инициатором цифровизации материаловедения и всех процессов, связанных с новыми материалами. В ближайшее время компания также планирует выйти с проектами нормативных инициатив, касающихся интеллектуальных прав на базы данных для математического моделирования новых материалов", - сообщили в пресс-службе.

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз. Он зарекомендовал себя как площадка для вынесения в повестку ключевых вопросов научно-технологической политики страны.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.