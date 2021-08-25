Росавиация просит выделить 7,5 млрд рублей на субсидируемые полеты в ДФО в 2022-2024 годах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Росавиация обратилась к правительству с просьбой ежегодно предоставлять 7,5 млрд рублей на субсидируемые перевозки для жителей Дальнего Востока. На данный момент сумма субсидирования на 2022 год и далее не утверждена, уточнили ТАСС в Росавиации.

"Учитывая социальную значимость субсидированных авиаперевозок для жителей, постоянно проживающих в ДФО, Росавиация обратилась в правительство РФ с просьбой дополнительного финансирования. Предложено одобрить выделение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022-2024 годы на цели субсидирования авиаперевозок всех категорий граждан, зарегистрированные по месту жительства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), в объеме 7,5 млрд рублей ежегодно. Это позволит осуществлять ежегодно перевозку не менее 700 тыс. пассажиров, относящихся к указанной категории граждан", - отмечается в сообщении Росавиации.

В этом году правительство предоставило на программу субсидируемых полетов 10,8 млрд рублей, из которых более 80% пришлось на перевозки в и из ДФО.

"По состоянию на 1 августа 2021 года субсидирование перевозок в и из Дальневосточного федерального округа выполнено на 58%. При этом реализация авиабилетов продолжается, в свободной продаже имеются билеты по специальному тарифу", - сообщает Росавиация.

По данным авиакомпаний, на начало августа по специальным тарифам в ДФО было продано уже более 855 тысяч авиабилетов на сумму 7,7 млрд рублей.