США ввели антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы ПАО "ТМК" в размере 210%

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Министерство торговли США ввело таможенные антидемпинговые пошлины в размере 209,72% на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из Российской Федерации. Соответствующее уведомление ведомство разместило в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре.

В начале августа Минторг сообщил, что намерен ввести таможенные пошлины на импорт ряда труб из России, Украины и Республики Корея после того, как власти пришли к выводу, что в результате их ввоза якобы "американский промышленности нанесен значительный ущерб".

Так, размер антидемпинговых пошлин в отношении импортной продукции российских ПАО "ТМК" и АО "Волжский трубный завод" составит 209,72%, украинской промышленной компании "Интерпайп" - 23,75%, южнокорейской сталелитейной корпорации ILJIN - около 4,5%. Кроме того, отмечается в документе, в отношении российский и корейских предприятий были введены и компенсационные пошлины в размере 48,38% и 1,78% соответственно в связи с возможным получением субсидий. Пошлины могут быть отменены только в результате обзоров, которые Минторг будет проводить раз в течение нескольких лет.

В декабре прошлого года Минторг США утверждал, что производители и экспортеры соответствующей продукции из России якобы получают субсидии, подпадающие под действие американских компенсационных мер. По версии Минторга, речь шла в том числе об АО "Волжский трубный завод", которое входит в состав Трубной металлургической компании. Россия, по данным ведомства, поставила в 2020 году в США 11,47 тыс. тонн подпадающих под введенные ныне пошлины труб на почти $10 млн, Украина - 32,8 тыс. тонн ($25,5 млн), Республика Корея - 23 тыс. тонн ($26 млн)

Соответствующее расследование началось в июле прошлого года и было инициировано на основании обращения расположенного в Хьюстоне (штат Техас) дочернего предприятия французского производителя труб Vallourec - Vallourec Star.