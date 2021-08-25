Аграрии смогут получить гранты до 10 млн руб. на развитие агротуризма с 2022 года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Аграрии со следующего года смогут претендовать на гранты до 10 млн рублей на развитие агротуризма, сообщила в среду заместитель директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Рената Бибарсова.

"Со следующего года мы планируем ввести новый грант, он будет предоставляться малым сельхозтоваропроизводителям любой формы собственности на развитие агротуризма. Грант представляется до 10 млн рублей, отбор проектов будет осуществлять Минсельхоз России. Мы предварительно запрашивали проекты, получили порядка 270 проектов, предварительный отбор прошел. Надеемся, что к октябрю пройдет утверждение правовой базы и мы сможем заявить финансирование в бюджет на следующую трехлетку", - сказала Бибарсова в ходе форума "Сообщество" Общественной палаты РФ, который проходил в Саранске.

В январе сообщалось, что Минсельхоз ожидает к 2025 году роста числа участников сельского туризма до 3,5 млн человек.

Форум "Сообщество" Общественной палаты РФ, посвященный теме социальных лифтов, проходит в Саранске 24 и 25 августа. Задача форума - выявлять лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединять единомышленников, активизировать развитие гражданского общества в стране и регионах. По итогам форумной кампании 2021 года будут подготовлены предложения и тезисы, которые составят основу ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.