В Счетной палате считают, что необходимо постепенно вводить норматив утилизации упаковки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Норматив утилизации производителями и импортерами отходов от выпущенной на рынок упаковки продукции целесообразно вводить постепенно исходя из отраслевой специфики, а не одномоментно, говорится в материалах Счетной палаты.

"Ключевой идеей концепции РОП [концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки] является одномоментное с 2022 года введение требования об утилизации производителями и импортерами отходов всей выпущенной на рынок упаковки. Вместе с тем более оправданным представляется последовательное и обоснованное увеличение норматива утилизации для всех видов товаров и упаковки исходя из отраслевой специфики и наличия необходимых для утилизации мощностей", - отмечается в материалах.

При реализации положений концепции РОП, как полагают в Счетной палате, необходимо избежать перехода РОП в фискальную плоскость, поскольку при этом возникают риски увеличения нагрузки на добросовестных производителей и импортеров, создания неконкурентных условий на рынке и ставится под угрозу достижение фактической утилизации отходов.

В Счетной палате также отметили, что в ходе анализа перечня организаций - производителей товаров в упаковке, в отношении которой действуют нормативы утилизации, выявлена неполнота охвата экологическим сбором потенциальных организаций-плательщиков. Кроме того, проблемой экологического сбора является идентификация субъектов РОП с целью сбора данных и привлечения к ответственности в случае игнорирования обязанности по уплате экологического сбора.

Как указывается в материалах, вопрос увеличения конечной стоимости продукции при переходе на 100% норматив утилизации требует дополнительного изучения. "Обзор экспертных оценок по данному вопросу свидетельствует о возможном незначительном влиянии роста норматива утилизации на конечную стоимость некоторых видов продукции, проанализированных экспертами", - отмечают в Счетной палате.