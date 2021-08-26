Счетная палата указала на несоответствие целей и функций утилизационного сбора

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Цели, которые были установлены при введении утилизационного сбора, не совпадают с функциями, которые этот сбор выполняет, говорится в материалах Счетной палаты.

"Основная проблема утилизационного сбора - цели, определенные при его установлении, и функции, которые такой сбор выполняет, не совпадают", - отмечается в материалах.

В Счетной палате подчеркивают, что очевиден приоритет для государства фискальной и регулирующей функций утилизационного сбора над обеспечением экологической безопасности как цели сбора, сформулированной в законе об его установлении. "Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации могло бы стать возобновление программ утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств за счет утилизационного сбора на постоянной основе", - указывается в материалах.

Периодическое повышение ставок утилизационного сбора на различные виды транспортных средств не обосновывается фактической стоимостью работ по переработке полезных компонентов, считают в Счетной палате. "Это еще больше подчеркивает отсутствие взаимосвязи сбора с целями утилизации", - говорится в материалах.

При этом расширение объектов утилизационного сбора может быть рассмотрено только в том случае, если такое расширение необходимо для осуществления утилизации соответствующего оборудования во избежание его вредного воздействия на окружающую среду. При этом не должна преследоваться цель по повышению привлекательности цен на российскую продукцию, поясняют в Счетной палате.