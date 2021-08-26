В США разработают план укрепления кибербезопасности в технической сфере

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Власти США в сотрудничестве с частными компаниями намерены разработать план, который позволит более надежно защищать технологические разработки от хакеров. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

Заявление было опубликовано по итогам встречи президента США Джо Байдена с представителями американской администрации, курирующими вопросы национальной безопасности, а также с главами крупных компаний. На ней обсуждались пути укрепления безопасности страны в киберпространстве.

Как уточнили в Белом доме, на совещании "администрация Байдена объявила, что Национальный институт стандартов и технологии [при Министерстве торговли США] в сотрудничестве с партнерами, в том числе в данной отрасли, разработает план укрепления безопасности и целостности технологической цепочки поставок". В заявлении поясняется, что институт и его партнеры, в частности, представят рекомендации относительно того, как "оценить безопасность технологии, в том числе программного обеспечения с открытым исходным кодом". Инициативу поддержали компании Microsoft и Google.

Белый дом также сообщил, что вашингтонская администрация намерена продолжить усилия по защите компьютерных систем, используемых при работе трубопроводов в США.

Байден на встрече подчеркнул, что национальным компаниям, которые являются операторами важных инфраструктурных объектов, следует принять дополнительные меры для защиты своих систем от хакеров. Как отметил американский лидер, власти страны "не в состоянии решить эту проблему в одиночку". Он выразил уверенность в том, что крупный американский бизнес может и обязан "повысить требования в сфере кибербезопасности". По словам Байдена, "следует провести большую работу" для усиления защиты от хакеров в стране.

В заявлении уточняется, что американские компании, в том числе Microsoft, Google, Apple, Amazon и IBM, на совещании объявили о собственных инициативах, касающихся кибербезопасности. IBM, в частности, намерена подготовить в ближайшие три года около 150 тыс. специалистов в этой сфере, Google выделит на программы по защите компьютерных систем от хакеров около $10 млрд, Microsoft - примерно $20 млрд.