Железные дороги Индии начали применять российскую технологию распознавания лиц

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Железные дороги Индии начали применять российскую систему распознавания лиц компании Ntechlab, сообщили ТАСС в стартапе-разработчике.

"Железные дороги Индии (Indian Railways) ввели в эксплуатацию 470 видеокамер с функцией распознавания лиц. Разработанная компанией NtechLab система видеоаналитики появилась на 30 железнодорожных станциях на участке между западными индийскими штатами Гуджарат и Махараштра, в том числе в городе Мумбаи", - сообщили в NtechLab.

До конца года NtechLab планирует реализовать в Индии еще минимум три проекта в розничной торговле, образовательной сфере, промышленности и в индустрии развлечений, сообщил гендиректор компании Андрей Теленков.

Систему планируется использовать для управления пассажиропотоком, подсчета пассажиров, а также для розыска преступников, также ее можно применять для поиска пропавших людей. Ntechlab в будущем надеется распространить систему наблюдения на всю железнодорожную сеть Индии, говорил ранее Теленков.

По его словам, система будет применяться на наиболее загруженном участке железной дороги Индии и распознавать одновременно до 50 человек в кадре. Теленков пояснил, что решение способно в течение трех секунд распознать лица в потоке видео, сравнить результаты с базами данных разыскиваемых лиц, и при обнаружении совпадения мгновенно отправить оповещение сотрудникам правоохранительных органов. NtechLab также прошла сертификацию организации по исследованиям и стандартам (RDSO), позволяющую ей стать официальным поставщиком Indian Railways.

О компании

Ntechlab - российская стартап-компания, специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Компания "РТ-Развитие бизнеса" Ростеха является акционером Ntechlab.

В сентябре 2020 года Российский фонд прямых инвестиций и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока сообщили, что инвестировали свыше 1 млрд рублей в Ntechlab.