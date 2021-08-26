Высокотехнологичные компании получат в новосибирском технопарке 100 тыс. кв. м

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Новосибирские власти намерены в ближайшие 5-7 лет предоставить около 100 тыс. кв. м для развития высокотехнологичных компаний региона за счет новых площадок, которые создаются в технопарке новосибирского Академгородка. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

"В целом потребности в размещении высокотехнологичных компаний Новосибирской области оцениваются в объеме порядка 100 тыс. кв. м на ближайшие 5-7 лет", - отметил министр.

По его словам, проект организации новых площадок предусматривает два этапа: первый включает в себя создание комплекса административно-лабораторных зданий площадью 63,7 тыс. кв. м на улице Инженерная. На втором этапе планируется строительство еще одного аналогичного комплекса и производственных зданий площадью 40 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций составляет более 3 млрд рублей, из которых 1,55 млрд рублей - частные инвестиции.

В апреле совет по инвестициям Новосибирской области одобрил проект создания новых объектов инфраструктуры технопарка, а также возведения новых производственных и лабораторных помещений для резидентов территории стоимостью 3 млрд рублей. Инвестору будут предоставлены два земельных участка в аренду без торгов. Проект намерены реализовать до 2027 года. В настоящее время 23 компании подали заявки на получение помещений в объеме 40,5 тыс. кв. м.

Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году, в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний, 172 из них размещены на площадке "Академпарка", остальные имеют возможность пользоваться его инфраструктурой. По итогам 2020 года суммарный доход компаний превышает 30 млрд рублей.