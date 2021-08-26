Исследование: чаше всего услуги в интернете предлагают репетиторы и "мастера на час"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Чаще всего свои услуги в интернете предлагают репетиторы и так называемые мастера на час, оказывающие помощь по дому, говорится в совместном исследовании сервиса "Сберуслуги" и "Сберстрахования" (есть в распоряжении ТАСС).

"Обучением занимается почти пятая часть (17%) всех специалистов, зарегистрированных в сервисе "Сберуслуги". Еще 14% - "мастера на час", которые предлагают помощь по дому: электромонтажные работы, подключение бытовой техники, мелкий ремонт", - отмечается в исследовании.

Еще около 13% предложений по оказанию услуг приходится на творческих работников и фрилансеров, среди которых графические дизайнеры, копирайтеры и переводчики. Каждый десятый специалист предлагает услуги в сфере красоты и здоровья, IT, ухода за животными или уборки. При этом в тройке регионов-лидеров по числу самозанятых Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Исследование основано на данных мастеров, зарегистрированных на платформе "Сберуслуги". Сервис был запущен в ноябре 2020 года.