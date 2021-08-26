Туристические компании Камчатки теряют до 6 млн в день после закрытия маршрутов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Туристические компании Камчатки несут ежедневные убытки из-за закрытия популярных туристических маршрутов после крушения вертолета Ми-8 в Курильское озеро. В среднем это около 6 млн в день, сообщил журналистам на брифинге в четверг министр туризма региона Владимир Русанов.
"Многие туристические компании несут убытки. По предварительным оценкам, это 6 млн рублей в день из-за того, что у нас нет маршрутов на Долину Гейзеров и озеро Курильское. <…>. В Долину Гейзеров летают вертолеты, но это тоже не то уже количество. Закрыты многие индивидуальные туры, которые составляли большую часть экономики туристической. Это самые доходные туристические продукты, с которых больше всего платится налога, а их нет. Это охота и рыбалка", - сказал Русанов.
Он добавил, что в настоящий момент на маршруты, на которые можно добраться только по воздуху, летают всего четыре вертолета. "Многие говорили, что в прошлом году, когда случился ковид, говорили, что такого еще не было. Но то, что случилось в августе - это туристическая катастрофа", - сказал министр.
12 августа вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Витязь-Аэро", совершил жесткую посадку на Курильском озере. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Выбраться из упавшего в воду вертолета удалось двум членам экипажа и шестерым пассажирам. Они были спасены инспекторами Кроноцкого заповедника. Восемь человек погибли. Росавиация запретила авиакомпании, которая выполняла свыше 80% туристических перевозок, осуществлять полеты.
Разработка спецпродуктов для туристов региона
Министерство туризма Камчатского края планирует после окончания летнего сезона обратиться к федеральным страховым компаниям для создания специальных продуктов, адаптированных под условия туризма в регионе.
"С осени мы начнем государственную политику по работе с федеральным страховыми компаниями, чтобы они начали разрабатывать специальную продукцию для туризма на Камчатке. У нас многое зависит от погоды, от каких-то природных катаклизмов - вот сель сошел на Мутновский вулкан, а у многих туристических компаний уже были выкуплены туда туры, а мы понимаем, что теперь официально компании не могут туда водить туристов", - сказал Русанов.