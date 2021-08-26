"Известия": бортовое питание "Аэрофлота" начнут продавать в вендинговых автоматах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Дочернее предприятие компании "Аэрофлот" по производству бортового питания "Аэромар" совместно с производителем специальных вендинговых автоматов откроет точки продажи готовой еды в Москве и области. Об этом в четверг со ссылкой на директора по маркетингу "Аэромара" Артема Куликова пишет газета "Известия".

Решение об открытии "Аэромаром" наземных точек продаж готовой продукции было обусловлено сокращением числа рейсов в пандемию и, соответственно, снижением спроса на продукцию компании, пояснил Куликов. В ближайшее время "Аэромар" собирается открыть десятки точек в Москве и Подмосковье. Партнером компании станет производитель микромаркетов Briskly. Куликов добавил, что "Аэромар" проработал отдельное меню для продажи в таких вендинговых автоматах, включающее 45 позиций: по 15 видов супов, салатов и горячих блюд. Стоимость полноценного обеда составит 300 рублей, одиночные блюда можно будет приобрести за 100 рублей. Еда, рассчитанная на сотрудников офисов, будет продаваться в ланч-боксах, а микромаркеты будут использовать и в качестве пунктов сбора заказов для доставки.

Микромаркеты - это специальные вендинговые автоматы, в которых вся продукция находится в открытом доступе, как в обычном холодильнике.