В Калмыкии упростили получение господдержки для инвестиционных проектов

ЭЛИСТА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Калмыкии упростили получение льготных займов для предпринимателей. Средства господдержки бизнесмены могут получить в Фонде развития Республики Калмыкия, сообщил ТАСС министр экономики и торговли республики Дмитрий Троицкий.

"Благодаря реализации программы социально-экономического развития региона Фонд развития Республики Калмыкия упростил порядок предоставления льготных займов. Теперь финансовую поддержку смогут получить индивидуальные предприниматели и главы фермерских хозяйств. Снижена процентная ставка займа, изменился размер лимита на создание одного рабочего места, снижено софинансирование", - сказал он.

На сегодняшний день процентная ставка снизилась до 1% годовых для всех проектов без отсрочки выплаты основного долга, требования к софинансированию проектов - с 20% до 15% для всех проектов развития, с 15% до 10% - для проектов по импортозамещению и инновациям. Также увеличился размер лимита на создание одного рабочего места: с 1,5 до 2 млн рублей на создание одного рабочего места для проектов развития, с 1 до 2 млн рублей - для проектов по импортозамещению и инновациям.

"Фондом предусмотрена возможность финансирования под залог приобретаемого оборудования с первоначальным взносом не менее 20% от стоимости или строящегося объекта с первоначальным взносом не менее 30%. Уже сейчас компании "Орнамент" и "Джунгарусс" получили 8 млн рублей и 46,8 млн рублей на развитие собственного производства, еще 15 инвестпроектов находятся в проработке", - добавил министр.

Фонд развития республики был создан в сентябре 2020 года. Региональная организация финансирует инвестиционные проекты развития и проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов и организацию импортозамещающих производств. Государственные субсидии инвесторам предусмотрены индивидуальной программой социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы.