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Сокращение выручки в I полугодии 2021 года зафиксировали почти 70% предпринимателей РФ

При этом 5,7% компаний смогли увеличить выручку на 25% за последние шесть месяцев, отмечается в исследовании облачного сервиса управления торговлей "МойСклад" и оператора фискальных данных OFD.ru

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Падение выручки в первом полугодии 2021 года отметили около 70% российских предпринимателей. Об этом сообщается в исследовании облачного сервиса управления торговлей "МойСклад" совместно с оператором фискальных данных OFD.ru среди 1 407 российских предпринимателей из всех регионов страны в июле и августе 2021 года.

Согласно данным опроса, 28,6% предпринимателей пожаловались на падение выручки за последние полгода на 20-50%, 20,5% рассказали о снижении более чем на 50%, у 15,5% она упала более чем на 75%, а у 11,2% - менее чем на 20%. При этом 5,7% компаний смогли увеличить выручку на 25% за последние шесть месяцев, 1,6% - более чем на 50%, а 0,6% - более чем на 75%. Не изменились показатели дохода у 11,6% компаний, а 3,4% были вынуждены закрыть бизнес; 1,3% воздержались от ответа.

Снижение спроса на продукцию и услуги в первом полугодии 2021 года 56,4% отметили российских предпринимателей; 39% ответили, что на них повлиял рост инфляции, 38,1% сослались слабую поддержку предпринимателей со стороны государства, 31,6% пожаловались на отсутствие средств заплатить налог на имущество и оплату аренды, 25,1% рассказали о нехватке средств на выплату зарплат. Пятая часть опрошенных - 20,8% посетовала на невозможность внедрения всех законодательных инициатив: маркировки, онлайн-кассы, прослеживаемости товаров. Еще 17,3% отметили повышенный контроль со стороны государства, 15,5% - отсутствие кадров, 14,6% - невозможность выполнить обязательства перед банками и проблемы с оформлением кредита из-за высоких процентов. Кроме того, 12,6% пожаловались на отсутствие платежей от контрагентов за уже отгруженные товары и предоставленные услуги. Ни с одной из вышеперечисленных трудностей не столкнулись лишь 2,4% опрошенных.

Более четверти руководителей, принявших участие в опросе - 28,7%, признались, что им приходилось увольнять сотрудников в связи с финансовыми проблемами бизнеса, 14,3% планируют сокращение штата в ближайшие месяцы, если ситуация не изменится, 46,3% при этом отметили, что необходимости в избавлении от кадров в 2021 году не испытывали, а 3,5% сейчас расширяют штат работников.

Также предприниматели рассказали о предпринятых инициативах за последние полгода в целях поддержки собственного бизнеса: 18,4% - взяли кредит, 16,9% - запустили продажи через соцсети, 13,8% перепрофилировались и стали продавать другие товары, 11,3% - закрыли розничные магазины, 9,1% - напротив, открыли их, 6,4% - вышли на маркетплейсы, 5,5% - воспользовались помощью от государства, а 3,6% были вынуждены ликвидировать бизнес.

Меры поддержки и ожидания

По данным опроса, 15,2% компаний с начала пандемии получили от государства субсидии на выплату зарплат сотрудникам, 10,1% - индивидуальную отсрочку по налогам и льготам, 6,5% - льготный кредит на бизнес, 5,5% - беспроцентный кредит, 4,8% смогли добиться предоставления кредитных каникул, а 3,7% - отсрочку, уменьшение или заморозку арендных платежей. Однако 64,7% заявили, что не получили от государства никакой помощи.

Участники исследования рассказали , какую помощь от государства они бы хотели получить для поддержки бизнеса: четверть (25,9%) ответили, что для них важна гибкая система налогообложения, которая учитывала доход предприятия, 19,8% были бы рады отмене страховых взносов, а 12,6% - сокращению проверок контролирующих органов. Еще 11,7% хотели бы получить субсидии на зарплаты и развитие бизнеса, 9,4% - льготное кредитование. 7,4% ждут регулирования арендных ставок, а 5,8% - заморозки тарифов ЖКХ.

Согласно опросу, 58,6% российских предпринимателей оценивают текущие условия для ведения бизнеса в России как неблагоприятные. При этом только 10,1% респондентов положительно оценили условия для развития бизнеса. Оценку "средне" дали 31,3% опрошенных.

Более половины опрошенных (63,2%) крайне скептично настроены в отношении будущего и в трехлетней перспективе ожидают ухудшения условий для ведения бизнеса в России. Только 7,7% респондентов ожидают улучшения условий.

В I полугодии 2021 года малый и средний бизнес столкнулся с такими же проблемами, как и на пике пандемии, как следует из опроса. Главной проблемой по-прежнему остается слабый спрос на товары и услуги, который так и не восстановился у большинства предпринимателей и не вышел на докризисные показатели 2019 года.

"Данные опроса показывают, что бизнес настроен очень пессимистично: всего 35% считают, что до конца года их выручка вырастет или хотя бы не упадет, а ситуацию в стране как благоприятную для ведения бизнеса оценивает всего лишь десятая часть. Можно было бы списать это на привычку бизнеса жаловаться на сложности, но объективный показатель - количество зарегистрированных юридических лиц - подтверждает опасения представителей отечественного бизнеса. Это число упало на 25% - со 170 тыс. за первые восемь месяцев 2019 года до 128 тыс. за тот же период в 2021," - прокомментировал результаты исследования CEO компании "МойСклад" Аскар Рахимбердиев.

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