Молочный союз России обратился в ФАС по поводу больших наценок в федеральных сетях

БАРНАУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Молочный союз России обратился в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу с просьбой принять меры в связи с высокими наценками на молочную продукцию в федеральных торговых сетях. Об этом в четверг сообщила журналистам директор Союза Людмила Маницкая на конференции в Барнауле, посвященной молочной индустрии.

"И еще главное в проблемах с продажами - у [федеральных] сетей очень высокие наценки, от 50 до 150%. Мы, как Молочный союз России, вышли в правительство и в ФАС написали письма о том, что здесь нужно разбираться. Конечно, вмешательство в рынок недопустимо, но что касается сетей, то именно так нужно поступить. Ни в одной стране нет таких наценок на молочную продукцию", - сказала Маницкая.

По ее словам, самая высокая накрутка идет на продукты, на производство которых требуется большое количество молока. Это, к примеру, сыр, масло, сметана. Жалобы на то, что у федеральных сетей высокие наценки, поступают в союз от производителей со всей России. Маницкая отметила, что почти все эти сети имеют иностранное происхождение.

Кроме того, по итогам встреч с производителями Алтая Маницкая сообщила, что многие из них пожаловались на сложный доступ к федеральным сетям и на наличие фальсификата на рынке молочной продукции. По ее словам, есть основания полагать, что именно торговые сети помогают подделкам попасть в продажу.