В Москве с 1 сентября начнут прием заявок на антиковидную поддержку бизнеса

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы с 1 по 30 сентября будет вести прием заявок от столичного бизнеса на компенсацию затрат на профилактику распространения коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК), сообщила в четверг вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Всего на эти цели выделен 1 млрд рублей. Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% своих сотрудников. Речь идет о разовой выплате 15 тыс. рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тыс. рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тыс. рублей", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства города.

Как отметила вице-мэр, этот вид поддержки утвержден для предпринимателей, которые работают в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также тех, кто занимается ремонтом предметов личного потребления. Кроме того, предусмотрена поддержка салонов красоты, санаторно-курортных организаций и кинотеатров.

При заполнении заявки на сайте МИК понадобится копия расчета по страховым взносам за второй квартал 2021 года. Размер финансовой поддержки зависит от количества застрахованных лиц за третий месяц отчетного периода. Информация о том, как подать документы, доступна на cashback.moscow.business.

Московские власти оказывают всестороннюю поддержку бизнесу в период пандемии. В 2020 году в столице приняли пять пакетов мер помощи предпринимателям, некоторые программы продлили и на 2021 год. В июне этого года был дополнительно утвержден пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита.