Пакистан и Афганистан продлили действие соглашения о транзитной торговле

ИСЛАМАБАД, 26 августа. /ТАСС/. Пакистан и Афганистан достигли договоренности о продлении на шесть месяцев срока действия соглашения о транзитной торговле. Об этом в четверг сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на министерство торговли Пакистана.

"Все вопросы, связанные с нашей торговлей с Афганистаном, решены. Пакистан продолжает вести торговую деятельность с Афганистаном в соответствии с международным правом", - заявило министерство торговли.

После изменения политической обстановки в Афганистане нет никаких ограничений на передвижение грузового автотранспорта и граждан через трансграничные переходы "Спин-Болдак" и "Торхам" на пакистано-афганской границе. Ежедневный трафик через них достигает более 1 тыс. грузовиков, сообщили в министерстве торговли.

В начале августа власти Пакистана неоднократно закрывали переходы "Спин-Болдак" и "Торхам" из-за боев между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и войсками правительственной армии Афганистана в провинциях Кандагар и Нангархар. В настоящее время они работают в обычном режиме.

Контрольно-пропускной пункт "Торхам" считается основным и наиболее загруженным на границе Афганистана и Пакистана.