{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы расширили перечень приоритетных отраслей для поддержки бизнеса

К списку приоритетных отраслей добавили предоставление в аренду собственного движимого и недвижимого имущества, а также деятельность по обслуживанию зданий и территорий

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Москвы расширили перечень приоритетных отраслей для программы антикризисной кредитной поддержки бизнеса, которую компании малого и среднего предпринимательства (МСП) могут получить до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы расширит перечень приоритетных отраслей (видов деятельности), которые имеют право на льготный кредит. <...> Соответствующее постановление подписал [мэр] Сергей Собянин. Для поддержки МСП к числу приоритетных видов деятельности добавляются предоставление в аренду (сдача внаем) собственного движимого и недвижимого имущества (кроме земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), а также деятельность по обслуживанию зданий и территорий", - говорится в сообщении.

До 31 декабря субъектам МСП, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, предоставляется поддержка в размере до 8% годовых по вновь взятым кредитам. В части поддержки предприятий, которые не относятся к МСП, перечень приоритетных отраслей расширен за счет таких сфер, как: общественное питание; культурные, выставочные, просветительские мероприятия; культура, досуг, развлечения; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).

Также до 31 декабря крупные предприятия, которые работают в одной или нескольких приоритетных отраслях, получат поддержку в размере до 4% годовых по кредитам, взятым с 1 июля 2021 года.

За время действия программы с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс. человек.

Совет директоров TCS Group продлил программу обратного выкупа ГДР до 30 июня 2022 года
Максимальное количество глобальных депозитарных расписок, которые могут быть выкуплены, составляет 1,05 млн
Читать полностью