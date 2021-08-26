Власти Москвы расширили перечень приоритетных отраслей для поддержки бизнеса

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Москвы расширили перечень приоритетных отраслей для программы антикризисной кредитной поддержки бизнеса, которую компании малого и среднего предпринимательства (МСП) могут получить до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы расширит перечень приоритетных отраслей (видов деятельности), которые имеют право на льготный кредит. <...> Соответствующее постановление подписал [мэр] Сергей Собянин. Для поддержки МСП к числу приоритетных видов деятельности добавляются предоставление в аренду (сдача внаем) собственного движимого и недвижимого имущества (кроме земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), а также деятельность по обслуживанию зданий и территорий", - говорится в сообщении.

До 31 декабря субъектам МСП, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, предоставляется поддержка в размере до 8% годовых по вновь взятым кредитам. В части поддержки предприятий, которые не относятся к МСП, перечень приоритетных отраслей расширен за счет таких сфер, как: общественное питание; культурные, выставочные, просветительские мероприятия; культура, досуг, развлечения; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).

Также до 31 декабря крупные предприятия, которые работают в одной или нескольких приоритетных отраслях, получат поддержку в размере до 4% годовых по кредитам, взятым с 1 июля 2021 года.

За время действия программы с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс. человек.