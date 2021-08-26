"Автоваз" не возобновит производство Lada Largus и Xray на следующей неделе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Автоваз" не возобновит производство автомобилей Lada Largus и Xray, а также моделей Renault - Sandero и Logan на следующей неделе из-за продолжающегося дефицита поставок электроники Bosh, сообщил официальный представитель компании.

Линии сборки автомобилей семейства Lada Granta и Lada Niva будут запущены только 2 и 3 сентября.

"Производство автомобилей по-прежнему находится под негативным влиянием дефицита поставок электронных компонентов со стороны компании Bosch, которая на сегодняшний день не способна восстановить регулярные поставки. В связи с этим тольяттинский завод "Автоваз" запустит 2 линии по сборке автомобилей только 2 и 3 сентября - это линия №5 (Granta) и линия №3 (Niva). Линия B0 будет остановлена на всю неделю", - сказал он.

Отмечается, что завод "Lada Ижевск", использующий иные комплектующие для Lada Vesta, сохранит нормальный режим работы. Некоторые производства комплектующих в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок компонентов в Ижевск и другим заказчикам.

Раннее президент "Автоваза" Николя Мор сообщил, что Тольяттинский автозавод может перезапустить производство с 30 августа после недельного простоя, но с более низкой скоростью конвейера.

"Автоваз" с 23 августа приостановил работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти на неделю из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosh.

Три из пяти дней простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря. Остальные дни будут оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы.

"Автоваз" - лидер на российском рынке автопроизводителей. Его продажи в январе - июле выросли на 42% в годовом выражении, до 232,23 тыс. авто, а непосредственно в июле - на 3%, до 32,01 тыс. штук.