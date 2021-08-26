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Кабмин направляет более 1 млрд рублей на развитие производства завода "Камаз"

Финансирование, в частности, поможет заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 1 млрд рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей завода "Камаз". Как сообщает в четверг пресс-служба кабмина, такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Решение принято по итогам рабочей поездки премьера в Набережные Челны, которая состоялась 3 июня. В ходе командировки Мишустин посетил "Камаз", директор завода рассказал ему, что в ближайших планах предприятия наращивание объемов производства автомобилей, увеличение выпуска моторов, мостов и колесных редукторов, повышение уровня локализации кабин для грузовиков.

После возвращения в Москву премьер поручил Минпромторгу и Минфину предусмотреть дополнительное финансирование на реализацию планов по развитию "Камаза", а также учесть допсредства при подготовке очередного проекта бюджета.

"Выделенное финансирование, в частности, поможет заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов - основных силовых элементов транспортных средств", - отметили в кабмине РФ.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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