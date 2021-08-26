Китай готов выполнить торговые обязательства по торговой сделке с США

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Китайские власти стремятся выполнить обязательства по торговой сделке с Соединенными Штатами, однако для соблюдения договоренностей Пекину требуется содействие самой американской стороны. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Усилия должны прилагать обе стороны. Необходимо создать приемлемую атмосферу и условия", - заявил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос гонконгского журналиста, собирается ли Китай выполнять свои обязательства по закупке американских энергоносителей и прочей продукции.

По словам официального представителя Минкоммерции, Пекин намерен расширять торговые отношения с Вашингтоном и готов к их продвижению с помощью совместных мер. Гао Фэн также подтвердил, что правительственные группы двух стран поддерживают друг с другом регулярные контакты по соответствующим вопросам.

Касательно повышенных пошлин, введенных на продукцию КНР при предыдущем президенте США Дональде Трампе, китайский чиновник отметил, что Пекин считает их непродуктивными. "Они невыгодны для самих Соединенных Штатов и негативно влияют на восстановление мировой экономики", - подытожил Гао Фэн.

Китайско-американские торгово-экономические трения

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сумму $370 млрд. Как утверждает агентство Reuters, с июля 2018 года из-за этой меры американские импортеры потеряли $71,6 млрд.

15 января 2020 года стороны заключили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Согласно договоренностям, Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго года действия соглашения.

Год назад тогда еще кандидат на пост главы государства Джо Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с КНР "провалилась". Однако в декабре, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в нее изменений.

Двусторонний товарооборот

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и США за январь - июль вырос в годовом исчислении на 40%, до $404,57 млрд. Китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 36,9%, до $302,45 млрд. Импорт американской продукции вырос на 50,4%, до $102,12 млрд.