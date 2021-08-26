"Норникель" планирует инвестировать в экологию до 2031 года 686 млрд рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Норникель" предварительно планирует инвестировать 686 млрд рублей в экологию до 2031 года, следует из презентации к выступлению вице-президента по экологии и промышленной безопасности компании Станислава Селезнева в ходе выездного заседания научно-технического совета Росприроднадзора.

Экологическая программа будет предусматривать 335 мероприятий. Большего всего средств - 624 млрд рублей - будет вложено в экологическую программу Норильского дивизиона "Норникеля". Из них 237 млрд рублей планируется инвестировать в "серную" программу компании.

На экологическую программу Кольского дивизиона "Норникель" до 2031 года намерен выделить 49 млрд рублей, Забайкальского дивизиона - 13 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Норникеля" одобрил стратегию в области экологии и изменения климата, ее реализация начнется в 2021 году. Она определяет 21 цель в области экологии и охраны труда, включая сокращение выбросов CO2. Также в стратегии определены шесть ключевых направлений, по которым проводятся различные экологические мероприятия: изменение климата, воздух, вода, отходы, почва и биоразнообразие.