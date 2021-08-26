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Минцифры создаст новый гайдлайн "Госуслуг"

Ведомство признало нынешние формулировки брендбука некорректными

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ признало некорректными формулировки в брендбуке 2015 года и планирует создать новый гайдлайн (руководство, в котором описываются правила использования фирменного стиля). Об этом ТАСС сообщили в Минцифры.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в руководстве по использованию бренда "Госуслуги", составленном Минцифры в 2015 году, содержится требование "избегать использования образов людей не славянской внешности".

"В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время", - пояснили в Минцифры.

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