Ученые создали комплекс, позволяющий двукратно увеличить объемы добычи угля в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 26 августа. /ТАСС/. Разработка ученых Института угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН позволит вдвое повысить эффективность отработки угольных пластов, что весьма актуально для угледобывающей промышленности Кузбасса. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе института Алексей Стародубов.

"При разработке мощных угольных пластов сегодня в лучшем случае добывается только половина [запасов]. [Применяющиеся] выемочные комплексы больше взять не могут [из-за угрозы безопасности проведения работ]. Наши технологии позволяют брать на всю мощность пласты, они роботизированы, выводят человека из опасных зон. Патенты на технологию и конструкцию уже есть", - сказал Стародубов. По его словам, созданный в НИИ опытный образец роботизированного комплекса для скоростной проходки в шахтах может работать под землей без участия человека.

Проект реализуются в рамках НОЦ "Кузбасс" и включен в комплексную научно-техническую программу полного инновационного цикла (КНТП) "Чистый уголь - Зеленый Кузбасс". В нее входят еще 22 проекта кузбасских вузов и научных институтов, направленных на решение приоритетных задач угледобывающей промышленности Кузбасса. В их внедрении заинтересованы индустриальные партнеры - предприятия реального сектора экономики.

Например, у угольщиков уже востребован разработанный учеными Кемеровского госуниверситета (КемГУ) робот-самолет для цифровизации земель с запатентованным программным обеспечением. "Размер его фотографии можно увеличивать до 3 см детальности, мы легко можем сделать кадр для кадастровой службы, точный план, посчитать площадь, найти обрывы линии электропередач, выявить техногенные пожаров на угольных отвалах и предотвратить их", - рассказал ТАСС старший научный сотрудник КемГУ Антон Стефанкин.

"В рамках деятельности НОЦ "Кузбасс" на рынок уже выведено порядка 40 образцов высокотехнологичной продукции, в частности, первые образцы линейки роботизированной карьерной техники. Совокупно в реализацию проектов только в прошлом году было вложено свыше 3 млрд рублей, почти половина из которых - внебюджетные инвестиции. В разработки вовлечены 50 крупных и средних компаний региона", - сообщила ТАСС министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева.

Приоритеты

В Кузбассе на сегодняшний день добывается более половины российского угля, в регионе работают свыше 150 шахт, разрезов и углеобогатительных фабрик. Им требуются новые технологии в сферах цифровизации, нефтехимии и углепереработки, которые позволят производить из угля продукты с высокой добавленной стоимостью.

"Угольным компаниям нужна прикладная наука, которая позволит конкурировать на российском и зарубежном рынках. Для этого необходимо генерировать новые решения для нового рынка. Наука заточена на то, чтобы предлагать технологии по углехимии, по производству альтернативных продуктов из угля, в частности, сорбентов, композитов, углеволокна из угля. Еще одно прорывное направление - переработка отходов промышленности. Например, золошлаковых отходов тепловых электростанций", - сообщил ТАСС исполняющий обязанности ректора Кемеровского государственного технического университета (КузГТУ) Алексей Яковлев.

Крайне актуальными сегодня являются вопросы защиты окружающей среды. "Актуальный запрос промышленности сейчас это и пылеподавление (пыль образуется при добыче и погрузке угля - прим. ТАСС), и в целом вопросы экологии. Это не только рекультивация - восстановление нарушенных добычей земель, но и экологичность производства - охрана труда работников, решение задач экологического благополучия в регионе", - отметила в беседе с ТАСС директор научно-образовательного центра "Кузбасс" Наталья Петрик.

Кадры решают

Одной из ключевых проблем для угольной отрасли являются хорошо подготовленные кадры, так как трансформация угледобывающей промышленности потребует появления новых специальностей и компетенций.

По словам и. о. ректора КузГТУ Алексея Яковлева, уже с этого года вуз начнет подготовку студентов по образовательным грантам от предприятий, которые не только оплачивают обучение под гарантию трудоустройства, а активно участвуют в подготовке будущих специалистов. Вуз в свою очередь ведет углубленное обучение по запросу работодателей.

"В случае перехода угольной отрасли на наилучшие доступные технологии, модернизации предприятий угольной отрасли инженерные специальности будут диверсифицированы с уклоном в цифровые технологии, безлюдные алгоритмы, высокотехнологичные механизмы. Можно сказать, что в университете мы готовим инженера, который думает, проектирует, решает производственные задачи", - добавил собеседник агентства.

Реализация научных проектов КНТП "Чистый уголь - зеленый Кузбасс", как ожидается, не только поможет в развитии угольной промышленности региона, но и будет способствовать созданию в Кузбассе около 1,5 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.