Отдельный код в ОКВЭД присвоили анимационной индустрии в 2021 году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Анимационная отрасль получила отдельный код в ОКВЭД (общероссийском классификаторе видов экономической деятельности). Об этом сообщила председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева в рамках дискуссии на "Российской креативной неделе" в четверг.

Представители отрасли неоднократно заявляли о необходимости отдельного кода, который бы соответствовал специфике производства.

"Анимация как одна из самых ярких и быстро развивающихся креативных индустрий за последние 4,5 года прошла путь от разрозненных студий до сложившейся индустрии, в которой сегодня 60 компаний, входящих в отраслевую ассоциацию. Благодаря поддержке министерства культуры и министерства экономического развития получили, наконец, свой ОКВЭД. Теперь у нас есть отдельно от кино и производства диафильмов идентифицированная отрасль - анимация", - сказала Слащева.

Она также уточнила, что представители анимационной индустрии планируют обратиться к президенту и правительству за новым пакетом льгот. "Мы просим президента и правительство снизить дальше налоги", - пояснила она.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающая более 300 мероприятий и затрагивающая 14 индустрий, начала работу в четверг в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения.