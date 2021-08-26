Эксперт: себестоимость производства молочной продукции в России за год выросла на 18%

БАРНАУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Себестоимость производства молочной продукции в России за год выросла на 18%, сообщил гендиректор "Союзмолока" Артем Белов в Барнауле на конференции, посвященной развитию молочной промышленности.

"Доходность производства и переработки молока последние годы была очень неплохая - из-за импортозамещения, слабого рубля. Сейчас ситуация серьезно меняется, растет себестоимость. В сырье за последний год себестоимость выросла почти на 18%: выросли все составляющие затраты - корма, удобрения, дизтопливо, критический рост по кормам", - сказал Белов.

При этом, по его словам, упала доходность производства. "Доходность упала и в производстве и в переработке: при выручке индустрии более триллиона рублей годовая прибыль (составляет) порядка 35 млрд рублей", - отметил Белов.

По его словам, аналогичная ситуация складывается и в переработке молока, где рост себестоимости отмечается на уровне 6-8%.

"При этом цена на рынке не покрывает рост себестоимости. Только на 3% мы видим рост цены на полках. По сути, молочная индустрия является дефлятором экономики в целом, что хорошо для покупателей и государства, но с точки зрения долгосрочной индустрии это не хорошо", - добавил Белов.

Гендиректор "Союзмолока" также отметил тенденцию замедления прироста товарного молока. "Снижение доходности, на которую наложилась засуха в этом году в ряде регионов, существенный рост (цен) на корма дают замедление темпов роста товарного молока. В прошлом году за первые полгода прирост был порядка 6%, в этом году прирост 0,9% за шесть месяцев. Я боюсь, что к концу августа мы выйдем с нулевые темпы прироста", - подчеркнул эксперт.

По его данным, в настоящее время дефицит сырого молока сохраняется в центральных регионах страны, в Поволжье. В производстве молока снижение объемов производства товарного молока отмечается в Екатеринбурге, Алтайском крае, Краснодаре, добавил он.

Зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов объяснил снижение объемов производства молока прошлогодней засухой, от которой пострадал регион: 15 районов не смогли заготовить качественные корма и после 1 января 2021 года начали снижать объемы производства молока, так как пришлось перемещать и сокращать поголовье скота в степных районах. При этом Лукьянов выразил уверенность, что край по итогам года восстановит объемы производства молока и будет наращивать их в дальнейшем.