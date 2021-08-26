Минтранс прогнозирует рост объема авиаперевозок в РФ к 2035 году до 234 млн пассажиров

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Объем авиаперевозок через аэропорты РФ к 2035 году должен увеличиться до 234 млн пассажиров в год, сообщил в четверг заместитель министра транспорта Игорь Чалик.

"Реализация предусмотренных транспортной стратегией мероприятий создаст условия для роста объема авиаперевозок через аэропорты РФ со 147,5 млн пассажиров в 2019 году до 234 млн к 2035 году. Авиационная подвижность жителей РФ за указанный период вырастет с 1 до 1,6 поездки на воздушном транспорте с учетом иностранных авиакомпаний на одного человека в год. А для жителей удаленных и труднодоступных районов - с 0,58 до 1,36, то есть практически в три раза. Работа по подготовке транспортной стратегии продолжается, идет ее обсуждение", - сказал Чалик на совещании в Волгограде под председательством помощника президента РФ Игоря Левитина.

Он отметил, что также прорабатываются вопросы совершенствования господдержки приобретения воздушных судов для региональной авиации, приоритет отдается закупкам самолетов отечественного производства. "Поднимается вопрос подготовки авиационного персонала. В настоящее время подготовка частных пилотов, выполняющих коммерческие перевозки на легких и сверхлегких судах, осуществляется в 21 авиационном учебном центре, в том числе в 11 негосударственных, с 2019 по 2020 годы выданы 440 свидетельств, тенденция к увеличению есть. С целью стимулирования роста разработаны федеральные авиационные правила, устанавливающие требования к таким организациям", - сказал замминистра.