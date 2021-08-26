В Минтрансе заявили, что субсидирование авиаперевозок с 2020 года увеличили на 38%

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Правительство увеличило субсидирование авиаперевозок по сравнению с 2020 годом на 38%, направив на эти цели 21,43 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик на совещании в Волгограде под руководством помощника президента России Игоря Левитина.

"Объем средств федерального бюджета, выделенных на субсидирование авиаперевозок, увеличился по сравнению с прошлым годом с 15,5 млрд до 21,43 млрд рублей. То есть на 38%", - сказал он.

Сохраняется режим льготного налогового вложения на внутренние воздушные перевозки, со ставкой НДС 0%, для перевозок из Крыма, Калининграда, Дальнего Востока и перевозок, минуя Москву. На 10% уменьшилась ставка на перевозки в Москву, уточнил Чалик.

"Кроме того, продолжена реализация программы субсидирования региональных перевозок и перевозок наименее социально защищенных слоев населения. Дополнительно в рамках решений президента и правительства России были утверждены две новые программы субсидирования перевозок. Это Дальневосточная компания с бюджетом 1,58 млрд рублей и туристические и семейные перевозки с бюджетом 1,35 млрд рублей", - добавил замминистра транспорта РФ.