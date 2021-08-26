В управлении президента РФ заявили, что Дума может принять антипиратский закон осенью

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новый состав Госдумы может уже в осеннюю сессию принять закон по борьбе с распространением пиратского контента. Об этом заявил в четверг начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета Российской креативной недели Сергей Новиков в первый день работы форума.

"Что касается законопроекта антипиратского, понятно, что нужна Государственная дума, чтобы его принять в осеннюю сессию. Я надеюсь, что выборы состоятся благополучно, и это (принятие закона) можно будет сделать", - сказал Новиков, выступая на сессии "Цифровые платформы, производители контента и государство: как найти баланс интересов для повышения инвестиционной привлекательности креативных индустрий", модератором которой выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

В июле правообладатели и представители IT-компаний продлили действие антипиратского меморандума до февраля 2022 года. Поисковики, подписавшие меморандум, после обращения правообладателей прекращали выдачу ссылок на нелегально размещенные в интернете произведения. За время его действия с ноября 2018 года из поисковой выдачи было удалено порядка 25 млн ссылок на ресурсы с пиратским контентом.

Практика стала основой для подготовки законопроекта, направленного на борьбу с распространением пиратского контента. В июне 2021 года законопроект внесен в Госдуму.

Фест-форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.