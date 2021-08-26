Левитин предложил ввести в России адресную поддержку при железнодорожных перевозках

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Сплошное субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по России целесообразно заменить адресной поддержкой для тех, кто в этом нуждается. Такое мнение высказал помощник президента РФ Игорь Левитин в ходе совещания в Волгограде в четверг.

"Примерно 8-10% - рост воздушных перевозок, а <…> железнодорожный транспорт - до 1%. Это говорит о том, что люди пересаживаются с железной дороги на воздушный транспорт, при том, что мы помогаем ехать на железнодорожном транспорте из федерального бюджета. Мне кажется, что надо эту тему при рассмотрении стратегии посмотреть. <…> На железной дороге отменить сплошную поддержку, а поддерживать только тех, кто в этом нуждается", - сказал Левитин.

Перевозками пассажиров по железной дороге на маршрутах дальнего следования, в основном, занимается "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД, ФПК). Государство устанавливает тарифы для ФПК на перевозку пассажиров в плацкарте и общих вагонах. Тарифы, как правило, индексируются ниже экономически обоснованного уровня, а недостающую часть компенсирует государство. Ранее сообщалось, что в 2021 и 2022 годах на эти цели из федерального бюджета будет выделено по 9,2 млрд рублей.