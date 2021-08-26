Почти 132 млрд рублей направят на реконструкцию аэропортов до 2024 года

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Инвестиции в реконструкцию региональных и местных аэропортов России из федерального бюджета до 2024 года составят почти 132 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик на совещании в Волгограде под руководством помощника президента России Игоря Левитина.

"В 2021-2024 годах на реконструкцию региональных и местных аэропортов их федерального бюджета планируется направить почти 132 млрд рублей. Планируется модернизировать 52 региональных и местных аэропорта, среди них достаточно крупные, такие как Ярославль, Великий Устюг, Соловки", - сказал он.

За последние два года построены и реконструированы объекты инфраструктуры в аэропортах Хабаровска, Норильска, Челябинска, Минеральных Вод, Саратова, Красноярска, уточнил Чалик.