Дальневосточные авиакомпании в 2022 году могут профинансировать из ФНБ

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России не исключает полного финансирования дальневосточных авиакомпаний в 2022 году из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил в четверг замглавы министерства Олег Бочаров.

"В отношении дальневосточных компаний поддерживаю, что должен быть сделан механизм, может быть, 100% финансирования из Фонда национального благосостояния. По крайней мере в рамках 2022 года это допустимо, потому что чисто социальные перевозки не позволят поддерживать аренду и платеж с учетом лизинговых ограничений, даже если мы маржу лизинговых [компаний] ограничим в 1%, все равно это значительная сумма, и на контракт жизненного цикла она приводит практически к 60% удорожанию техники", - сказал Бочаров.