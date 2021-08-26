В работе "ВКонтакте" произошел кратковременный сбой

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" устранила неполадки в работе сервиса, которые возникли у российских пользователей в четверг. Об этом говорится на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Мы оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя некоторых сервисов, сейчас всё работает корректно", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Вконтакте".

По данным портала Downdetector, к 13:09 мск было зафиксировано 932 отчета о сбоях в работе "Вконтакте". При этом 66% пользователей сообщали о сбоях в работе сайта, 30% не могли отправить сообщаения, 4% пожаловались на вход в социальную сеть. К 13:18 мск на портале было зафиксировано уже 55 сообщений о сбоях.