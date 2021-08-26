Гендиректор НМГ заявила, что пиратство является проблемой для развития медиаиндустрии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Развитие медиаиндустрии, в том числе производителей и распространителей контента, тормозит пиратство, объем которого, однако, уменьшился за последнее время, сообщила в четверг генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова.

"Первая проблема, это огромный уровень пиратства, который у нас в стране есть. У нас более 25 млн удалено ссылок с начала года. У нас существует антипиратский меморандум, который отрасль вместе с цифровыми игроками подписала, он был продлен. К счастью, мы движемся уже, я надеюсь, все-таки к принятию закона - законопроект антипиратский был внесен в Госдуму, но еще не прошел первое чтение. <…> Честно говоря, кроме технических вопросов, как это сформулировать, я с трудом понимаю, какое противодействие (может быть пиратству) у игроков отрасли, и какие могут быть здесь противоречия в отрасли с точки зрения блокирования пиратства в цифровой среде", - пояснила Баланова на сессии Российской креативной недели.

Она добавила, что производители тратят "огромные деньги на контент", и им хотелось бы получить максимальный возврат инвестиций, "чтобы все-таки он приходил правообладателям, а не пиратским каким-то ресурсам".

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.