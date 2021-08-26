В сельской местности Якутии впервые открылся частный бизнес-инкубатор

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Частный бизнес-инкубатор, где будут выпускать продукцию для строительной отрасли, открылся в четверг в поселке Нижний Бестях в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Впервые в сельской местности открывается частный производственный инкубатор для малого бизнеса, созданный при поддержке компании и муниципального района", - цитирует пресс-служба главу Якутии Айсена Николаева, который принял участие на церемонии открытия.

Производственный парк создан при поддержке регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма, администрации Мегино-Кангаласского района и частного партнера ООО "Связь-Эксперт", который выделил производственное здание площадью 1 696 кв. м.

В парке на первом этапе будет производиться продукция для строительной отрасли, добавили в правительстве. "Поддержка малого бизнеса как сельскохозяйственного, так и производственного в сельских районах позволит решить задачи по развитию занятости населения, повышению доходов селян, удовлетворить потребности сельских жителей в новых качественных товарах", - отмечается в сообщении.

Нижний Бестях является крупным транспортно-логистическим узлом Якутии. Поселок расположен на берегу реки Лены напротив Якутска, там находится железнодорожная станция и стыкуются федеральные автотрассы "Лена" и "Колыма", а также автодорога республиканского значения "Амга". Летом грузы и пассажиров перевозят на пароме, зимой - по льду.