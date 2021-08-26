Грант на 100 млн рублей выделят в Подмосковье на поддержку сыроваров

ИСТРА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Грант в 100 млн рублей на поддержку сыроваров выделят в Московской области в следующем году. Об этом сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

"Мы со следующего года возобновляем господдержку сыроварам. Будет более 100 млн рублей выделено", - сказал он в ходе деловой программы на сырном фестивале в Истре.

Министр отметил, что максимальный размер гранта на поддержку сыроварам оставит 35 млн рублей. Средства можно будет потратить на строительство и ремонт сыроварен, а также на закупку техники.

Воскресенский добавил, что в Московской области также предоставляют государственную поддержку многодетным фермерам. "В прошлом году мы дали 50% субсидию на покупку техники. <…> Напомню, что в обычном случае дают 20%", - сказал он.

Всероссийский гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир" 26 августа открылся в городском округе Истра на территории сыроварни "Русский Пармезан". В мероприятии примут участие около 700 фермеров из 54 регионов России. Фестиваль продлится до воскресенья.