Бензин Аи-95 подорожал на бирже до 59,261 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Биржевая цена бензина Аи-95 за день выросла на 0,35% - до 59,261 тыс. рублей за тонну по европейскому территориальному индексу. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Биржевая цена бензина Аи-92, который больше всего используется в России, за день снизилась на 0,04% - до 56,511 тыс. рублей за тонну. Она падает с 18 августа с отметки в 57,5 тыс. рублей за тонну.

Стоимость дизельного топлива осталась неизменной - 49,998 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена топочного мазута за день поднялась на 0,27%, до 21,593 тыс. рублей за тонну. В то же время топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подорожало на 0,29%, до 49,11 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженного углеводородного газа (СУГ, используется в качестве газомоторного и бытового топлива) по территориальному индексу снизилась по итогам торгов на 0,12%, до 51,993 тыс. рублей за тонну.