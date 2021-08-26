В России около 1,5 млн человек работают в компаниях, относящихся к креативным индустриям

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Порядка 10% компаний в России относятся к сектору креативных индустрий, в них занято около 1,5 млн человек. Об этом сообщила в четверг заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова на фест-форуме "Российская креативная неделя".

"В России сектор креативных индустрий, <...> по различным экспертным оценкам, в ВВП занимает от 10 до 15%, в зависимости от принципа подсчета. Мы определили перечень ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и пересчитали юридических лиц. Их порядка 10% - относящихся к сектору креативных индустрий. И официально заняты в этих компаниях 1,5 млн человек", - сказала она на сессии "Современное образование: препятствие или стимул для креативной экономики?".

Илюшникова рассказала, что в мировой экономике креативные индустрии растут быстрее, чем традиционные сектора - на 10-15% в год. В период пандемии коронавируса, по ее словам, быстрее росли, в частности, сектора производства аудио- и видеоконтента, игр.

Замминистра добавила, что потенциал развития сектора в России огромный. "Нам всем, прежде всего государственным органам, с такой, зачастую, архаичной структурой, архаичным образом мысли, нужно учиться взаимодействовать и работать с этим сектором, чтобы он занял достойное место в экономике нашей страны", - заключила она.

О фест-форуме

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.

ТАСС - генеральное информационное агентство "Российской креативной недели". На площадке форума работает студия агентства, где проходят интервью с ключевыми спикерами мероприятия.

К креативным индустриям относятся дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.