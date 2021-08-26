Туристско-рекреационный кластер "Арктический" может быть расширен за счет Эвенкии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Проект туристско-рекреационного кластера "Арктический", создаваемый на Таймыре и в Норильске на севере Красноярского края, может быть расширен за счет территорий Эвенкийского и Туруханского районов. Об этом на проходящей в Красноярске международной арктической экономической конференции сообщила директор Туристского информационного центра края Алена Кочанова.

В состав кластера войдут территории Норильска, Дудинки и плато Путорана. Планируется, что Норильск станет центром культурно-познавательного и промышленного туризма, Дудинка - событийного и этнографического, плато Путорана - экстремального и экологического.

"В стратегии развитии Арктической зоны РФ предусмотрено развитие туризма на территории Норильска, Таймырского муниципального района, а в перспективе - и Туруханского и Эвенкийского района за счет расширения туристско-рекреационного кластера "Арктический", - сообщила Кочанова.

Она напомнила, что на Красноярском экономическом форуме весной этого года было заключено соглашение между правительством региона, компанией "Норникелем" и туроператором "Васта Дискавери" о создании кластера "Затундра" с объемом инвестиций порядка 20 млрд рублей до 2026 года. Также она отметила, что в Хатанге планируется создание палеонтологического центра, с развитием местного аэропорта и другой инфраструктуры. В Норильске планируется развитие туристско-транспортной инфраструктуры, парка на озере Долгое, строительство новых гостиниц, в Дудинке создадут этнопарк и расширят число гостиничных номеров в местной гостинице.

Международная арктическая экономическая конференция "Арктика - могущество России", посвященная развитию предпринимательства в сфере традиционного природопользования коренных малочисленных народов, защите окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, проходит в Красноярске 25-26 августа.