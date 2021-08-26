"Россети Тюмень" впервые подключат солнечную электростанцию в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 26 августа. /ТАСС/. "Россети Тюмень" впервые подключат к электросетям солнечную электростанцию в Тюменской области, сообщила пресс-служба компании.

"Впервые в Тюменской области "Россети Тюмень" подключат к электросетям объект микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии. Компания получила заявку на технологическое присоединение в областной столице 18 солнечных панелей. Максимальная мощность электроустановок потребителя составит 6 кВт. Для "Россети Тюмень" этот проект станет первым опытом подключения объекта солнечной энергетики к распределительным сетям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в регионе развитие "зеленой энергетики" находится на начальном этапе становления - местные предприятия запускают объекты микрогенерации для собственных нужд. "В схеме и программе развития электроэнергетики Тюменской области на 2022 - 2026 годы ввод в эксплуатацию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии не предусмотрен", - отметили там.

Энергетики планируют подключить новый объект "зеленой" генерации к подстанции 110 кВ "Кулаково".

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт/ч.