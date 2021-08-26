Пять дополнительных поездов запустят между Москвой и Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") запустит пять дополнительных поездов между Петербургом и Москвой на период с сентября по октябрь из-за высокого пассажирского спроса, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Для обеспечения перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании назначает дополнительные поезда: № 55 Санкт-Петербург - Москва, время отправления - 21:26; № 56 Москва - Санкт-Петербург, время отправления - 21:24; № 231 Санкт-Петербург - Москва, время отправления - 01:58; № 232 Москва - Санкт-Петербург, время отправления - 23:10; № 288 Москва - Санкт-Петербург, время отправления - 01:09", - рассказали в пресс-службе компании.

Дополнительные поезда между двумя столицами будут курсировать 3-6 сентября, а также 9,10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 27 числа первого осеннего месяца. Два состава отправятся с вокзалов 1 и 4 октября. Время следования дополнительных поездов в среднем составит 7-8 часов.

Ранее ФПК объявила о запуске трех дополнительных поездов между Петербургом и Москвой с отправлениями 20, 22, 26, 27 и 29 августа, а также 2 и 3 сентября. Также отмечалось, что в сентябре по пятницам и воскресеньям скоростные поезда "Ласточка" по маршруту Москва - Петербург будут курсировать сдвоенными составами.

В настоящее время штатно между Москвой и Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят в среднем более 15 тыс. пассажиров в сутки.