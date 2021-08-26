Власти Карелии прогнозируют профицит бюджета на 2022 в размере почти 1 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Карелии приняло за основу ключевые характеристики проекта бюджета на 2022 и плановые 2023 и 2024 годы, включая заявленный профицит в 0,9 млрд рублей в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

"Правительство Карелии одобрило основные характеристики проекта бюджета на следующий год. На 2022 год доходы прогнозируются в сумме 65,6 млрд рублей, расходы - 64,7 млрд рублей, профицит - 0,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Собственные доходы региона традиционно в основном складываются из налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц и доходов от уплаты акцизов - они составят 33,7 млрд рублей из прогнозируемых 42,6 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений с ростом ожидаемой оценки на 16,9%. В проекте бюджета также учли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности региона на уровне текущего года в объеме 7,7 млрд рублей и целевые межбюджетные трансферты в размере 12 млрд рублей, что утверждено федеральным законом о бюджете на 2021-2023 годы.

"После внесения проекта федерального закона о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в Государственную думу объемы дотаций и целевых межбюджетных трансфертов будут уточнены", - добавили в республиканском Минфине.

В региональном ведомстве также отметили, что объем собственных доходов за первое полугодие 2021 года составил 17,2 млрд рублей, что на 5,6 млрд (48,6%) больше, чем было в первые шесть месяцев предыдущего года. Темпы роста опережают среднероссийские показатели на 24,1 процентных пункта. Большая часть средств (около 95%) поступила из реального сектора экономики.

Расходы региона за первые шесть месяцев 2021 года составили 26,3 млрд рублей, общий объем доходов - 28,3 млрд рублей, профицит - 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что после последнего внесения поправок в бюджет республики прогнозируемый доход к концу 2021 года составит 60,3 млрд рублей, расходная часть - 64,2 млрд рублей при дефиците в 3,8 млрд рублей.