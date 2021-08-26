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Абрамченко призвала ускорить переговоры с Казахстаном о повышении уровня воды в Иртыше

Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что власти региона не имеют информации, какой объем воды казахстанские водохранилища сбрасывают в период судоходства, эти объемы не согласовываются с российской стороной

ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко считает необходимым ускорить переговоры с Казахстаном по регулированию уровня воды в водохранилищах страны, который в настоящее время приводит к понижению уровня Иртыша в границах Омской области, мешает развитию судоходства и в засушливые годы угрожает водоснабжению населения.

В 2019 году губернатор Омской области Александр Бурков на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана заявил, что низкий уровень воды в Иртыше мешает развитию грузового судоходства как в направлении Казахстана, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Северный морской путь. Летом 2020 года уровень в Иртыше падал до рекордных показателей, из-за чего в южных районах Омской области была угроза нарушения подачи воды для нужд населения и садоводческих товариществ.

"Наши коллеги, вы знаете, занимаются этим в рамках двустороннего сотрудничества [с Казахстаном], просто нужно это делать активнее, потому что это действительно критично для Омской области и очень чувствительно", - сказала Абрамченко в четверг в ходе поездки в Омск, комментируя ситуацию с уровнем воды в Иртыше.

Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что власти региона не имеют информации, какой объем воды казахстанские водохранилища сбрасывают в период судоходства, эти объемы не согласовываются с российской стороной. "Нам необходимо сегодня [установить] взаимоотношения с Казахстаном. <…> Мы не понимаем, во сколько раз будет увеличение потребление воды у них, и когда у нас наступит критический уровень", - отметил глава региона.

В июле в Росводресурсах ТАСС сообщали, что вопрос увеличения пропуска воды на казахстанских водохранилищах на Иртыше будет обсужден до конца 2021 года на заседании совместной российско-казахстанской комиссии. Помимо мер по увеличению пропуска воды российская сторона попросила рассмотреть возможность включения своих представителей в состав межведомственной комиссии по использованию водных ресурсов Иртышского каскада водохранилищ. Это позволит прогнозировать ситуацию на реке.

Развитие судоходства на Иртыше позволит значительно - от 2,5 до 4 раз - снизить стоимость перевозки грузов, разгрузить и сохранить дороги. Для этого, по словам губернатора, необходимо усилить дноуглубительные работы, увеличить пропуск воды на казахстанских ГЭС и, возможно, построить подпорные гидросооружения.

Теги
КазахстанРоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаБурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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