В Северной Осетии намерены загрузить мощности простаивающих предприятий

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии прорабатывают вопрос загрузки мощностей простаивающих промышленных предприятий с использованием технологий "Ростеха". Об этом в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.

Есть такое предложение, и с руководством "Ростеха"… я уже этот вопрос обговаривал. Используя технологии "Ростеха" и предприятий, которые выпускают продукцию, на сегодняшний момент загрузить часть предприятий и открыть новые производства с учетом уже отработанных технологий на территории республики", - сказал Меняйло.

По его словам, ранее на территории республики работали 155 предприятий, которые давали более 57% ВРП. "Сегодня - 36 предприятий, которые дают 6% ВРП", - добавил он.

В Северной Осетии сосредоточены крупные предприятия по переработке полиметаллических руд, производству свинца, цинка, вольфрама и молибдена металлического, медного проката, твердых сплавов, строительных материалов, мебели, гофрокартонной тары, ремонту железнодорожного подвижного состава. Доля обрабатывающих производств в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства составляет 65,8%. При этом в структуре обрабатывающих производств 65% приходится на металлургическую промышленность. Ряд предприятий республики входит в состав госкорпорации "Ростех".