Совладелец "Новапорта" призвал докапитализировать авиакомпанию "Аврора" из бюджета

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Уставной капитал авиакомпании "Аврора", работающей на Дальнем Востоке, необходимо пополнить целевыми средствами из федерального бюджета для приобретения новых воздушных судов. Такое мнение высказал в четверг в ходе совещания в Волгограде владелец корпорации AEON (частично владеет аэропортовым холдингом "Новапорт") Роман Троценко.

"Нам кажется, что правильным подходом является прямое пополнение уставного капитала авиакомпании "Аврора" целевыми денежными средствами из федерального бюджета для приобретения воздушных судов, в том числе российского производства", - сказал Троценко.

По его словам, докапитализация уставного капитала компании позволит избежать лишних расходов, которые неизбежны при приобретении воздушных судов в лизинг.

"Любой лизинг имеет задачу его постоянного обслуживания - ежемесячного, ежеквартального. И в тех условиях, которые есть, это приведет к дополнительным расходам, которые отразятся на стоимости билета и в конце концов заставят федеральный бюджет все равно субсидировать этот билет. То есть мы просто потеряем деньги в этом кругу субсидирования", - пояснил Троценко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к середине августа представить финансовую модель дальневосточной авиакомпании с целью повышения доступности для граждан перелетов между регионами Дальнего Востока. Рейсы Единой дальневосточной авиакомпании по первым маршрутам и тарифам, предусмотренным постановлением правительства РФ, были запущены с 26 июля.