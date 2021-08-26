Экспорт спецавтотранспорта из Москвы вырос с начала года более чем в два раза

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Поставки московского спецавтотранспорта за рубеж за пять месяцев 2021 года составили $13,2 млн, тогда как в 2020 и 2019 годах экспорт составлял около $5,81 млн. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Экспортные поставки столичного спецтранспорта различного назначения, к которым относятся как аварийно-ремонтные автомобили, так и техника для уборки улиц, в январе-мае 2021 года показали более чем двукратный рост по отношению к предыдущим годам и составили $13,2 млн. Для сравнения экспорт данной продукции за пять месяцев 2020 года составлял $5,81 млн, такой же показатель мы фиксировали и в аналогичный период 2019 года", - сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что специалисты Центра "Моспром" отмечают ежегодное увеличение географии поставок произведенного в столице спецавтотранспорта. Так, за первые пять месяцев 2021 года продукцию поставили в 10 стран, тогда как в аналогичном периоде прошлого года товары импортировали семь стран, а в 2019 - девять. Лидерами среди стран-импортеров в этом году стали Мьянма - закупки составили $7,14 млн, Казахстан - $4,71 млн и Узбекистан - $0,52 млн.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, поставки столичного спецавтотранспорта в Мьянму в этом году показали значительный прирост - по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт увеличился на 187,5%, а в сравнении с январем-маем 2019 - на 383,7%. На рынок этой страны пришлось 54,1% от всего московского экспорта таких товаров.

"Одними из ключевых покупателей московского спецавтотранспорта являются также страны СНГ. В частности, столичная компания "ИМЯ-АВТО", которая занимается созданием бронированных автомобилей и спецтранспорта различного назначения, поставляет свою продукцию в Киргизию, Белоруссию и Казахстан", - уточнили в пресс-службе.

В "Моспроме" отмечают, что московская компания сотрудничает как с отечественными, так и со многими зарубежными производителями автомобильной техники - например, в этом году она подписала контракт с Volkswagen. Кроме того, столичный производитель начал сотрудничество с крупнейшим производителем строительных инструментов "Hilti" и совместно с партнерами создали бронированную машину для перевозки продукции. Как сообщают в компании, несколько моделей этого автомобиля уже были экспортированы в страны СНГ.